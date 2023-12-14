У Харкові вшановували чорнобильців: на яку допомогу мають право ліквідатори

14 грудня, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у Молодіжному парку Харкова відбулися меморіальні заходи.

У них взяли участь ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, рятувальники, ветерани пожежно-рятувальної служби та містяни, які прийшли віддати шану героям, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Відбувся молебень за загиблими ліквідаторами, а потім присутні поклали живі квіти до пам’ятника “Жертвам Чорнобильської катастрофи”. Також церемонія покладання квітів відбулася у сквері Пожежного.

Ліквідаторів вшановують 14 грудня, бо саме в цей день у 2006 році офіційно завершили будівництво захисних споруд над зруйнованим внаслідок вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.

За даними ХОВА, на обліку управлінь соцзахисту області перебуває майже 18 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 8,8 тисячі – ліквідатори, з яких понад 4,5 тисячі – особи з інвалідністю.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У 2023 році з держбюджету на пільги та компенсації постраждалим внаслідок катастрофи виділили 47,9 мільйона гривень, з обласного бюджету – 13,3 мільйона.

У ХОВА нагадують, що українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено:

– безоплатні ліки за пільговими рецептами лікарів та послуги зубного протезування;

– безоплатне санаторно-курортне лікування;

– знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

– додаткова оплачувана відпустка

– щомісячна грошова компенсація вартості продуктів харчування;

– щорічна допомога на оздоровлення та інше.