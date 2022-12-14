Пам’ять героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували в Харкові (фото, відео)

Захід із нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбувся у Харкові 14 грудня у сквері Пожежного.

Вшанувати пам’ять загиблих ліквідаторів збиралися надзвичайники, ветерани пожежно-рятувальної служби, чорнобильці, а також офіцери університету цивільного захисту України, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Це місце символічне, тому що пожежники Харкова і не тільки взяли активну участь і першими вступили в бій з наслідками Чорнобильської катастрофи. Взагалі харків’яни великий вклад внесли в цю історичну перемогу. І сьогодні, незважаючи на воєнний стан і на те положення, адже Харків – прифронтове місто, ми сьогодні зібрались традиційно для того, щоб відзначити цю дату і поклонитися загиблим і померлим нашим братам-чорнобильцям”, – зазначив голова ГО “Союз Чорнобиль України” Анатолій Вінник.

Після хвилини мовчання відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника “Героям пожежникам”.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області