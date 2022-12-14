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Память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Харькове (фото, видео)

Общество 20:07   14.12.2022
Елена Нагорная

Мероприятие по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоялось в Харькове 14 декабря в сквере Пожарного.

Почтить память погибших ликвидаторов собирались чрезвычайники, ветераны пожарно-спасательной службы, чернобыльцы, а также офицеры университета гражданской защиты Украины, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Это место символическое, потому что пожарные Харькова и не только приняли активное участие и первыми вступили в бой с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вообще харьковчане большой вклад внесли в эту историческую победу. И сегодня, несмотря на военное положение и на то положение, ведь Харьков — прифронтовой город, мы сегодня собрались традиционно для того, чтобы отметить эту дату и поклониться погибшим и умершим нашим братьям-чернобыльцам», — отметил председатель ОО «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник.

После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Героям пожарным».

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 20:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятие по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоялось в Харькове 14 декабря в сквере Пожарного.".