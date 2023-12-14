В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы

14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Молодежном парке Харькова состоялись мемориальные мероприятия.

В них приняли участие ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, спасатели, ветераны пожарно-спасательной службы и горожане, которые пришли отдать дань уважения героям, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Состоялся молебен по погибшим ликвидаторам, а после присутствующие возложили живые цветы к памятнику «Жертвам Чернобыльской катастрофы». Также церемония возложения цветов прошла в сквере Пожарного.

Ликвидаторов чествуют 14 декабря, потому что именно в этот день в 2006 году официально завершили строительство защитных сооружений над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Согласно данным ХОВА, на учете управлений соцзащиты области находится почти 18 тысяч человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них 8,8 тысячи — ликвидаторы, из которых более 4,5 тысяч — лица с инвалидностью.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В 2023 году из госбюджета на льготы и компенсации пострадавшим в результате катастрофы выделили 47,9 миллиона гривен, из областного бюджета — 13,3 миллиона.

В ХОВА напоминают, что украинцам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрены:

— бесплатные лекарства по льготным рецептам врачей и услуги зубного протезирования;

— бесплатное санаторно-курортное лечение;

— скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

— дополнительный оплачиваемый отпуск;

— ежемесячная денежная компенсация стоимости продуктов питания;

— ежегодная помощь на оздоровление и прочее.