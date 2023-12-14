В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы
14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Молодежном парке Харькова состоялись мемориальные мероприятия.
В них приняли участие ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, спасатели, ветераны пожарно-спасательной службы и горожане, которые пришли отдать дань уважения героям, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Состоялся молебен по погибшим ликвидаторам, а после присутствующие возложили живые цветы к памятнику «Жертвам Чернобыльской катастрофы». Также церемония возложения цветов прошла в сквере Пожарного.
Ликвидаторов чествуют 14 декабря, потому что именно в этот день в 2006 году официально завершили строительство защитных сооружений над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.
Согласно данным ХОВА, на учете управлений соцзащиты области находится почти 18 тысяч человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них 8,8 тысячи — ликвидаторы, из которых более 4,5 тысяч — лица с инвалидностью.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В 2023 году из госбюджета на льготы и компенсации пострадавшим в результате катастрофы выделили 47,9 миллиона гривен, из областного бюджета — 13,3 миллиона.
В ХОВА напоминают, что украинцам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрены:
— бесплатные лекарства по льготным рецептам врачей и услуги зубного протезирования;
— бесплатное санаторно-курортное лечение;
— скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
— дополнительный оплачиваемый отпуск;
— ежемесячная денежная компенсация стоимости продуктов питания;
— ежегодная помощь на оздоровление и прочее.
Читайте также: Память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Харькове (фото, видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ликвидаторы, Харьков, хова, чаэс, чернобыльцы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Молодежном парке Харькова состоялись мемориальные мероприятия.".