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В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы

Общество 18:35   14.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Молодежном парке Харькова состоялись мемориальные мероприятия.

В них приняли участие ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, спасатели, ветераны пожарно-спасательной службы и горожане, которые пришли отдать дань уважения героям, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Состоялся молебен по погибшим ликвидаторам, а после присутствующие возложили живые цветы к памятнику «Жертвам Чернобыльской катастрофы». Также церемония возложения цветов прошла в сквере Пожарного.

Ликвидаторов чествуют 14 декабря, потому что именно в этот день в 2006 году официально завершили строительство защитных сооружений над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Согласно данным ХОВА, на учете управлений соцзащиты области находится почти 18 тысяч человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них 8,8 тысячи — ликвидаторы, из которых более 4,5 тысяч — лица с инвалидностью.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В 2023 году из госбюджета на льготы и компенсации пострадавшим в результате катастрофы выделили 47,9 миллиона гривен, из областного бюджета — 13,3 миллиона.

В ХОВА напоминают, что украинцам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрены:

— бесплатные лекарства по льготным рецептам врачей и услуги зубного протезирования;
— бесплатное санаторно-курортное лечение;
— скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
— дополнительный оплачиваемый отпуск;
— ежемесячная денежная компенсация стоимости продуктов питания;
— ежегодная помощь на оздоровление и прочее.

Читайте также: Память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Харькове (фото, видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 18:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Молодежном парке Харькова состоялись мемориальные мероприятия.".