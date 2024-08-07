Загиблим воїнам і рятувальникам: у Харкові з’явиться низка меморіальних дошок

Виконавчий комітет Харківської міськради 7 серпня підтримав встановлення низки меморіальних дошок у місті.

Зокрема, будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів освіти, які захищали Україну від збройної агресії РФ. Для увічнення пам’яті про них на фасадах шкіл буде розміщено 15 меморіальних дошок.

Також встановлять пам’ятні знаки загиблим захисникам: командиру першої штурмової групи СП «Кракен» Василю Левицькому та солдату Всеволоду Татькову на фасадах будівель, відповідно, на пр. Науки, 14 і вул. Всеволода Татькова, 13/1.

Крім цього, меморіальними дошками увічнять пам’ять загиблих співробітників ДСНС Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка. Пам’ятні знаки встановлять на пр. Любові Малої, 47.

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