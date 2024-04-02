У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 квітня, підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові.

Зокрема, було надано дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим захисникам України – військовослужбовцям 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України на території військового містечка.

Також було ухвалене рішення про встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України Владиславу Титаренку, який раніше працював хірургом у Міській клінічній багатопрофільній лікарні №25, та Віталію Мухіну, який до початку повномасштабного вторгнення був співробітником КП «Житлокомсервіс». Пам’ятні знаки встановлять, відповідно, на пр. Олександрівському, 122 та пр. Гагаріна, 176.

Крім того, меморіальною дошкою увічнять пам’ять лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки Миколи Болотських. Її встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Сумська, 40).