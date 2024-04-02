У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам
Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 квітня, підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові.
Зокрема, було надано дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим захисникам України – військовослужбовцям 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України на території військового містечка.
Також було ухвалене рішення про встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України Владиславу Титаренку, який раніше працював хірургом у Міській клінічній багатопрофільній лікарні №25, та Віталію Мухіну, який до початку повномасштабного вторгнення був співробітником КП «Житлокомсервіс». Пам’ятні знаки встановлять, відповідно, на пр. Олександрівському, 122 та пр. Гагаріна, 176.
Крім того, меморіальною дошкою увічнять пам’ять лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки Миколи Болотських. Її встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Сумська, 40).
Читайте також: 12 воїнам, які загинули від авіаудару у Харкові, відкрили меморіальну дошку
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: мемориальная доска, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 квітня, підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові. ".