Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам

Суспільство 17:14   02.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 квітня, підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові. 

Зокрема, було надано дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим захисникам України – військовослужбовцям 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України на території військового містечка.

Також було ухвалене рішення про встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України Владиславу Титаренку, який раніше працював хірургом у Міській клінічній багатопрофільній лікарні №25, та Віталію Мухіну, який до початку повномасштабного вторгнення був співробітником КП «Житлокомсервіс». Пам’ятні знаки встановлять, відповідно, на пр. Олександрівському, 122 та пр. Гагаріна, 176.

Крім того, меморіальною дошкою увічнять пам’ять лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки Миколи Болотських. Її встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Сумська, 40).

Читайте також: 12 воїнам, які загинули від авіаудару у Харкові, відкрили меморіальну дошку

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 2.04: першу підземну школу для 900 дітей добудували
Головні новини Харкова 2.04: першу підземну школу для 900 дітей добудували
02.04.2024, 18:41
Необережність під час куріння вбила жителя села на Харківщині
Необережність під час куріння вбила жителя села на Харківщині
02.04.2024, 18:15
9-річний хлопчик помер від грипу на Харківщині
9-річний хлопчик помер від грипу на Харківщині
02.04.2024, 17:50
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
02.04.2024, 14:36
У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам
У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам
02.04.2024, 17:14
Першу підземну школу для 900 дітей побудували у Харкові – Терехов
Першу підземну школу для 900 дітей побудували у Харкові – Терехов
02.04.2024, 16:34

Новини за темою:

10:39
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському
09:04
12 воїнам, які загинули від авіаудару в Харкові, відкрили меморіальну дошку
10:54
У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)
22:22
Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
18:39
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова

Ви читали новину: «У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 квітня, підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові. ".