Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам

Общество 17:14   02.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам Фото: Харьковский горсовет

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 2 апреля, поддержал установку ряда мемориальных досок в Харькове. 

В частности, было предоставлено разрешение на установку мемориальной доски погибшим защитникам Украины — военнослужащим 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины на территории военного городка.

Также было принято решение об установлении мемориальных досок погибшим защитникам Украины Владиславу Титаренко, который ранее работал хирургом в Городской клинической многопрофильной больнице №25, и Виталию Мухину, который до начала полномасштабного вторжения был сотрудником КП «Жилкомсервис». Памятные знаки установят, соответственно, на пр. Александровском, 122 и пр. Гагарина, 176.

Кроме того, мемориальной доской увековечат память лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Николая Болотских. Ее установят на фасаде здания учебного корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова (ул. Сумская, 40).

Читайте также: 12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 2.04: первую подземную школу для 900 детей достроили
Главные новости Харькова 2.04: первую подземную школу для 900 детей достроили
02.04.2024, 16:45
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
02.04.2024, 09:39
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
02.04.2024, 14:36
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
01.04.2024, 22:08
Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго
Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго
01.04.2024, 11:02
В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам
В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам
02.04.2024, 17:14

Новости по теме:

10:39
В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому
09:04
12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску
10:54
В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото)
22:22
Мемориальные доски четырем погибшим защитникам открыли в школах Харькова
18:39
Две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в школах Харькова

Вы читали новость: «В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 2 апреля, поддержал установку ряда мемориальных досок в Харькове. ".