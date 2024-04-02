В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 2 апреля, поддержал установку ряда мемориальных досок в Харькове.

В частности, было предоставлено разрешение на установку мемориальной доски погибшим защитникам Украины — военнослужащим 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины на территории военного городка.

Также было принято решение об установлении мемориальных досок погибшим защитникам Украины Владиславу Титаренко, который ранее работал хирургом в Городской клинической многопрофильной больнице №25, и Виталию Мухину, который до начала полномасштабного вторжения был сотрудником КП «Жилкомсервис». Памятные знаки установят, соответственно, на пр. Александровском, 122 и пр. Гагарина, 176.

Кроме того, мемориальной доской увековечат память лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Николая Болотских. Ее установят на фасаде здания учебного корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова (ул. Сумская, 40).