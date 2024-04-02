В Харькове установят мемориальные доски ученому и погибшим защитникам
Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 2 апреля, поддержал установку ряда мемориальных досок в Харькове.
В частности, было предоставлено разрешение на установку мемориальной доски погибшим защитникам Украины — военнослужащим 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины на территории военного городка.
Также было принято решение об установлении мемориальных досок погибшим защитникам Украины Владиславу Титаренко, который ранее работал хирургом в Городской клинической многопрофильной больнице №25, и Виталию Мухину, который до начала полномасштабного вторжения был сотрудником КП «Жилкомсервис». Памятные знаки установят, соответственно, на пр. Александровском, 122 и пр. Гагарина, 176.
Кроме того, мемориальной доской увековечат память лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Николая Болотских. Ее установят на фасаде здания учебного корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова (ул. Сумская, 40).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: мемориальная доска, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 2 апреля, поддержал установку ряда мемориальных досок в Харькове. ".