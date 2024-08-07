Погибшим воинам и спасателям: в Харькове появится ряд мемориальных досок

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 7 августа поддержал установку ряда мемориальных досок в городе.

В частности, будут установлены памятные знаки погибшим выпускникам учебных заведений, защищавших Украину от вооруженной агрессии РФ. Для увековечения памяти о них на фасадах школ будет размещено 15 мемориальных досок.

Также установят памятные знаки погибшим защитникам: командиру первой штурмовой группы СП «Кракен» Василию Левицкому и солдату Всеволоду Татькову на фасадах зданий, соответственно, на пр. Науки, 14 и ул. Всеволода Татькова, 13/1.

Кроме этого, мемориальными досками увековечат память погибших сотрудников ГСЧС Сергея Байдалинова, Владислава Логинова и Владимира Матюшенко. Памятные знаки установят по пр. Любови Малой, 47.

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