Погибшим воинам и спасателям: в Харькове появится ряд мемориальных досок
Фото: Харьковский горсовет
Исполнительный комитет Харьковского горсовета 7 августа поддержал установку ряда мемориальных досок в городе.
В частности, будут установлены памятные знаки погибшим выпускникам учебных заведений, защищавших Украину от вооруженной агрессии РФ. Для увековечения памяти о них на фасадах школ будет размещено 15 мемориальных досок.
Также установят памятные знаки погибшим защитникам: командиру первой штурмовой группы СП «Кракен» Василию Левицкому и солдату Всеволоду Татькову на фасадах зданий, соответственно, на пр. Науки, 14 и ул. Всеволода Татькова, 13/1.
Кроме этого, мемориальными досками увековечат память погибших сотрудников ГСЧС Сергея Байдалинова, Владислава Логинова и Владимира Матюшенко. Памятные знаки установят по пр. Любови Малой, 47.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 16:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 7 августа поддержал установку ряда мемориальных досок в городе.".