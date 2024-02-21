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Ряд мемориальных досок установят в Харькове: кому посвятят

Общество 14:00   21.02.2024
Виктория Яковенко
Ряд мемориальных досок установят в Харькове: кому посвятят Фото: Харьковский горсовет

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 21 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок на фасадах школ.

«Дано разрешение на установку памятных знаков погибшим выпускникам заведений общего среднего образования города Харькова, которые защищали Украину от российского агрессора с целью чествования их памяти», – сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, планируют установить мемориальную доску Дарьи Васильевой на здании Харьковской гимназии №63, Богдану Кряжу – лицея №127, Кириллу Пушкину – гимназии №111, Александру Самойленко – гимназии №143.

Также установят памятные знаки Сергею Кротченко на фасаде Харьковской гимназии №42, Игорю Кулаенко – гимназии №130, Александру Клименко – лицея №162 и Георгию Тарасенко – на здании лицея №5.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 21 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок на фасадах школ.".