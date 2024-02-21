Ряд мемориальных досок установят в Харькове: кому посвятят
Исполнительный комитет Харьковского горсовета 21 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок на фасадах школ.
«Дано разрешение на установку памятных знаков погибшим выпускникам заведений общего среднего образования города Харькова, которые защищали Украину от российского агрессора с целью чествования их памяти», – сообщили в Харьковском горсовете.
В частности, планируют установить мемориальную доску Дарьи Васильевой на здании Харьковской гимназии №63, Богдану Кряжу – лицея №127, Кириллу Пушкину – гимназии №111, Александру Самойленко – гимназии №143.
Также установят памятные знаки Сергею Кротченко на фасаде Харьковской гимназии №42, Игорю Кулаенко – гимназии №130, Александру Клименко – лицея №162 и Георгию Тарасенко – на здании лицея №5.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гимназии, доски, лицей, міськрада, мемориальные, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 21 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок на фасадах школ.".