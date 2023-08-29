Загиблим воїнам з «Kraken» і ТрО встановили меморіальні дошки у Харкові (фото)
У Немишлянському районі Харкова відкрили чотири меморіальні дошки загиблим випускникам ліцеїв №11 та №74, які воювали за Україну.
Про це повідомили у Харківській міськраді. На фасадах навчальних закладів увічнили пам’ять:
Дмитра Бражнікова (позивний – Длінний) – одним з перших став до лав тероборони та спецпідрозділу «Kraken». Загинув 1 березня 2022 року внаслідок влучання ракети в будівлю ХОВА.
Ігоря Пахомова (позивний – Сімейний) – у 2014 році приєднався до бригади спеціального призначення «Азов». У 2022 році став бійцем спецпідрозділу «Kraken». Загинув 25 березня 2022 року під час визволення села Вільхівка.
Олександра Кравченка (позивний – Tokio) – після початку вторгнення вступив до лав 225-го батальйону 127-ї бригади сил ТрО. Загинув у вересні 2022 року, звільняючи Харківщину.
Данила Семененка (позивний – Sam) – загинув у травні 2022 року, захищаючи Рубіжне. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У заході взяли участь родина, побратими, друзі воїнів, вчителі та мешканці району.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 14:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова відкрили чотири меморіальні дошки загиблим випускникам ліцеїв №11 та №74, які воювали за Україну.".