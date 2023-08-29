Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Погибшим воинам из «Kraken» и ТрО установили мемориальные доски в Харькове

Общество 14:27   29.08.2023
Виктория Яковенко
Погибшим воинам из «Kraken» и ТрО установили мемориальные доски в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Немышлянском районе Харькова открыли четыре мемориальных доски погибшим выпускникам лицеев №11 и №74, которые воевали за Украину.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. На фасадах учебных заведений увековечили память:

Дмитрия Бражникова (позывной – Длинный) – одним из первых стал в ряды ТрО и спецподразделения «Kraken». Погиб 1 марта 2022 года в результате попадания ракеты в здание ХОВА.

Игоря Пахомова (позывной – Семейный) – в 2014 году присоединился к бригаде специального назначения «Азов». В 2022 году стал бойцом спецподразделения «Kraken». Погиб 25 марта 2022 во время освобождения села Ольховка.

Александра Кравченко (позывной – Tokio) – после начала вторжения вступил в ряды 225-го батальона 127-й бригады сил ТрО. Погиб в сентябре 2022 года, освобождая Харьковщину.

Даниила Семененко (позывной – Sam) – погиб в мае 2022 года, защищая Рубежное. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

В мероприятии приняли участие семья, собратья, друзья военных, учителя и жители района.

01 02 04 05 06

07
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Погибшему разведчику из «Kraken» установили памятную доску в лицее Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
29.08.2023, 12:53
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
29.08.2023, 13:07
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
29.08.2023, 09:32
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
29.08.2023, 12:15
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
29.08.2023, 13:45
Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)
Первых хищников вернули в харьковский экопарк (видео)
29.08.2023, 14:53

Новости по теме:

13:45
С пилотом из Харькова, который погиб на Житомирщине, простились в Киеве
13:07
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
12:15
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
12:08
ДТП с мотоциклом и авто в Харькове: в полиции предположили, кто виноват (фото)
11:45
В Купянске, где погиб охранник, оккупанты ударили по мясокомбинату — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Погибшим воинам из «Kraken» и ТрО установили мемориальные доски в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 14:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова открыли четыре мемориальных доски погибшим выпускникам лицеев №11 и №74, которые воевали за Украину.".