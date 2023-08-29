Погибшим воинам из «Kraken» и ТрО установили мемориальные доски в Харькове

В Немышлянском районе Харькова открыли четыре мемориальных доски погибшим выпускникам лицеев №11 и №74, которые воевали за Украину.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. На фасадах учебных заведений увековечили память:

Дмитрия Бражникова (позывной – Длинный) – одним из первых стал в ряды ТрО и спецподразделения «Kraken». Погиб 1 марта 2022 года в результате попадания ракеты в здание ХОВА.

Игоря Пахомова (позывной – Семейный) – в 2014 году присоединился к бригаде специального назначения «Азов». В 2022 году стал бойцом спецподразделения «Kraken». Погиб 25 марта 2022 во время освобождения села Ольховка.

Александра Кравченко (позывной – Tokio) – после начала вторжения вступил в ряды 225-го батальона 127-й бригады сил ТрО. Погиб в сентябре 2022 года, освобождая Харьковщину.

Даниила Семененко (позывной – Sam) – погиб в мае 2022 года, защищая Рубежное. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

В мероприятии приняли участие семья, собратья, друзья военных, учителя и жители района.