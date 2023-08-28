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Погибшему разведчику из «Kraken» установили памятную доску в лицее Харькова

Общество 18:03   28.08.2023
Оксана Якушко
Погибшему разведчику из «Kraken» установили памятную доску в лицее Харькова

Мемориальную доску погибшему защитнику Украины Олегу Сапаленко открыли в Харьковском лицее №73, сообщил горсовет.

В мероприятии участвовали семья, собратья, друзья, учителя военного и жители района.

Олег Сапаленко (позывной – Ювелир) родился 23 сентября 1993 года в Харькове. После окончания лицея №73 получал образование в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. С юного возраста занимался спортом — боевым самбо и греплингом.

В начале российской агрессии Олег стал разведчиком-снайпером парашютно-десантного батальона спецподразделения «Kraken». Участвовал в обороне Харькова. Погиб 24 июня 2022 во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 18:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску погибшему защитнику Украины Олегу Сапаленко открыли в Харьковском лицее №73, сообщил горсовет.".