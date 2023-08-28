Погибшему разведчику из «Kraken» установили памятную доску в лицее Харькова
Мемориальную доску погибшему защитнику Украины Олегу Сапаленко открыли в Харьковском лицее №73, сообщил горсовет.
В мероприятии участвовали семья, собратья, друзья, учителя военного и жители района.
Олег Сапаленко (позывной – Ювелир) родился 23 сентября 1993 года в Харькове. После окончания лицея №73 получал образование в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. С юного возраста занимался спортом — боевым самбо и греплингом.
В начале российской агрессии Олег стал разведчиком-снайпером парашютно-десантного батальона спецподразделения «Kraken». Участвовал в обороне Харькова. Погиб 24 июня 2022 во время выполнения боевого задания в Харьковской области.
Читайте также: Память летчика Тараса Редькина увековечили в Харькове (фото)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Погибшему разведчику из «Kraken» установили памятную доску в лицее Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску погибшему защитнику Украины Олегу Сапаленко открыли в Харьковском лицее №73, сообщил горсовет.".