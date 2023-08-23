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Память летчика Тараса Редькина увековечили в Харькове (фото)

Общество 18:23   23.08.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Память летчика Тараса Редькина увековечили в Харькове (фото)

В Харькове открыли мемориальную доску в честь военного летчика Тараса Редькина.

Харьковчанин Тарас Редькин погиб 25 сентября 2022 года в воздушном бою с оккупантами возле села Владимировка Николаевской области. Он не дожил неделю до своего 26-го дня рождения. В 2019-м окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

По словам начальника курса в вузе Романа Титаренко, из группы Тараса «Летная эксплуатация боевых судов» в полномасштабной войне рф против Украины погибли шесть выпускников 2019 года.

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Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове открыли мемориальную доску в честь военного летчика Тараса Редькина.".