Память летчика Тараса Редькина увековечили в Харькове (фото)
В Харькове открыли мемориальную доску в честь военного летчика Тараса Редькина.
Харьковчанин Тарас Редькин погиб 25 сентября 2022 года в воздушном бою с оккупантами возле села Владимировка Николаевской области. Он не дожил неделю до своего 26-го дня рождения. В 2019-м окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
По словам начальника курса в вузе Романа Титаренко, из группы Тараса «Летная эксплуатация боевых судов» в полномасштабной войне рф против Украины погибли шесть выпускников 2019 года.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 18:23;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове открыли мемориальную доску в честь военного летчика Тараса Редькина.".