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Пам’ять льотчика Тараса Редькіна увічнили в Харкові (фото)

Суспільство 18:23   23.08.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
Пам’ять льотчика Тараса Редькіна увічнили в Харкові (фото)

У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь військового льотчика Тараса Редькіна.

Харків’янин Тарас Редькін загинув 25 вересня 2022 року у повітряному бою з окупантами біля села Володимирівка Миколаївської області. Він не дожив тиждень до свого 26 дня народження. У 2019-му закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

За словами начальника курсу у виші Романа Титаренка, із групи Тараса “Льотна експлуатація бойових суден” у повномасштабній війні рф проти України загинули шість випускників 2019 року.

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Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна
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    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь військового льотчика Тараса Редькіна.".