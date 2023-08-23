Пам’ять льотчика Тараса Редькіна увічнили в Харкові (фото)
У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь військового льотчика Тараса Редькіна.
Харків’янин Тарас Редькін загинув 25 вересня 2022 року у повітряному бою з окупантами біля села Володимирівка Миколаївської області. Він не дожив тиждень до свого 26 дня народження. У 2019-му закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
За словами начальника курсу у виші Романа Титаренка, із групи Тараса “Льотна експлуатація бойових суден” у повномасштабній війні рф проти України загинули шість випускників 2019 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 18:23;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь військового льотчика Тараса Редькіна.".