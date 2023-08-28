Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова
Меморіальну дошку загиблому захиснику України Олегу Сапаленко відкрили у Харківському ліцеї №73, повідомила міськрада.
У заході взяли участь родина, побратими, друзі, вчителі військового та мешканці району.
Олег Сапаленко (позивний – Ювелір) народився 23 вересня 1993 року в Харкові. Після закінчення ліцею №73 здобував освіту в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. З юного віку займався спортом, зокрема, бойовим самбо та греплінгом.
На початку російської агресії Олега зарахували розвідником-снайпером парашутно-десантного батальйону спецпідрозділу «Kraken». Брав участь в обороні Харкова. Загинув 24 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Читайте також: Пам’ять льотчика Тараса Редькіна увічнили в Харкові (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 18:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморіальну дошку загиблому захиснику України Олегу Сапаленко відкрили у Харківському ліцеї №73, повідомила міськрада.".