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Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова

Суспільство 18:03   28.08.2023
Оксана Якушко
Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова

Меморіальну дошку загиблому захиснику України Олегу Сапаленко відкрили у Харківському ліцеї №73, повідомила міськрада.

У заході взяли участь родина, побратими, друзі, вчителі військового та мешканці району.

Олег Сапаленко (позивний – Ювелір) народився 23 вересня 1993 року в Харкові. Після закінчення ліцею №73 здобував освіту в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. З юного віку займався спортом, зокрема, бойовим самбо та греплінгом.

На початку  російської  агресії Олега зарахували розвідником-снайпером парашутно-десантного батальйону спецпідрозділу «Kraken». Брав участь в обороні Харкова. Загинув 24 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 18:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморіальну дошку загиблому захиснику України Олегу Сапаленко відкрили у Харківському ліцеї №73, повідомила міськрада.".