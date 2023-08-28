Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова

Меморіальну дошку загиблому захиснику України Олегу Сапаленко відкрили у Харківському ліцеї №73, повідомила міськрада.

У заході взяли участь родина, побратими, друзі, вчителі військового та мешканці району.

Олег Сапаленко (позивний – Ювелір) народився 23 вересня 1993 року в Харкові. Після закінчення ліцею №73 здобував освіту в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. З юного віку займався спортом, зокрема, бойовим самбо та греплінгом.

На початку російської агресії Олега зарахували розвідником-снайпером парашутно-десантного батальйону спецпідрозділу «Kraken». Брав участь в обороні Харкова. Загинув 24 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.