Жінка загинула на Харківщині через піч

У пожежі в Богодухівському районі загинула 84-річна місцева мешканка.

Пожежа сталася вночі з 20 на 21 лютого у Бугаївці. Рятувальників на місце викликали о 00:35.

“На момент їх прибуття горів житловий будинок на площі 56 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 84-річної жінки. О 01:10 відбулась локалізація вогню, о 01:34 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби рятувальники 13 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Три з них викликали своїми обстрілами росіяни: два в Липецькій громаді та один у Вовчанську.

“У місті Вовчанськ Чугуївського району та у селищі Липці Харківського району горіли приватні житлові будинки, гараж та автомобіль. Усі осередки займання ліквідовані підрозділами ДСНС. За попередніми даними жертв і постраждалих немає”, – поінформували в ДСНС.