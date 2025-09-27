В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
Вечером 26 сентября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке.
«В квартире на четвертом горели домашние вещи и мебель на площади 15 м кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1961 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Причина возникновения пожара устанавливают.
Спасатели добавили, что в регионе произошло три пожара, вызванные вражескими обстрелами. Возгорание были в Харьковском и Изюмском районах.
«За сутки ликвидировано 14 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 4 га. Продолжается ликвидация двух лесных пожаров на территории Изюмского района», – отметили в ГСЧС.
Напомним, 25 сентября в Слободском районе Харькова горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха.
Читайте также: С помощью робота харьковские военные эвакуировали кота из передовой (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горела, ГСЧС, новости Харькова, погиб, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 09:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 26 сентября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке.".