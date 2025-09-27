Live
  • Сб 27.09.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС

Происшествия 09:01   27.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 26 сентября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке.

«В квартире на четвертом горели домашние вещи и мебель на площади 15 м кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1961 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Причина возникновения пожара устанавливают.

Спасатели добавили, что в регионе произошло три пожара, вызванные вражескими обстрелами. Возгорание были в Харьковском и Изюмском районах.

«За сутки ликвидировано 14 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 4 га. Продолжается ликвидация двух лесных пожаров на территории Изюмского района», – отметили в ГСЧС.

Напомним, 25 сентября в Слободском районе Харькова горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха.

Читайте также: С помощью робота харьковские военные эвакуировали кота из передовой (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
27.09.2025, 09:01
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
26.09.2025, 20:42
Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области
Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области
27.09.2025, 09:09
Новости Харькова — главное 27 сентября: ситуация на фронте, смертельный пожар
Новости Харькова — главное 27 сентября: ситуация на фронте, смертельный пожар
27.09.2025, 09:13
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
26.09.2025, 19:48
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
27.09.2025, 10:09

Новости по теме:

20.04.2024
В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС
28.03.2024
Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)
24.02.2024
На Харьковщине горела котельная: с ожогами госпитализировали мужчину
22.12.2023
В Харькове на пожаре 65-летняя женщина отравилась угарным газом – ГСЧС (фото)
24.08.2023
Враг обстрелял частный сектор в Волчанске: горела сухая трава (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 26 сентября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке.".