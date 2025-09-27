В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС

Вечером 26 сентября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке.

«В квартире на четвертом горели домашние вещи и мебель на площади 15 м кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1961 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Причина возникновения пожара устанавливают.

Спасатели добавили, что в регионе произошло три пожара, вызванные вражескими обстрелами. Возгорание были в Харьковском и Изюмском районах.

«За сутки ликвидировано 14 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 4 га. Продолжается ликвидация двух лесных пожаров на территории Изюмского района», – отметили в ГСЧС.

Напомним, 25 сентября в Слободском районе Харькова горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха.