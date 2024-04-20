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В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС

Происшествия 08:01   20.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

19 апреля в 16:25 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире 9-этажки на улице Салтовское Шоссе.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, сильное задымление из квартиры распространялось по лестничной клетке. Спасатели эвакуировали 10 жителей дома.

«Также пострадал мужчина 1950 года рождения, с отравлением угарным газом его госпитализировали. В квартире горели бытовые принадлежности на площади 20 кв. м», — добавили в ГСЧС.

Огонь ликвидировали в 17:36. Причина возникновения возгорания, вероятно, действие источника огневого воздействия.

Также в результате вражеского удара вчера около 12:05 в селе Сеньково в Купянском районе горело здание на площади 80 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет, отметили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 апреля в 16:25 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире 9-этажки на улице Салтовское Шоссе.".