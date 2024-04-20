В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
19 апреля в 16:25 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире 9-этажки на улице Салтовское Шоссе.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, сильное задымление из квартиры распространялось по лестничной клетке. Спасатели эвакуировали 10 жителей дома.
«Также пострадал мужчина 1950 года рождения, с отравлением угарным газом его госпитализировали. В квартире горели бытовые принадлежности на площади 20 кв. м», — добавили в ГСЧС.
Огонь ликвидировали в 17:36. Причина возникновения возгорания, вероятно, действие источника огневого воздействия.
Также в результате вражеского удара вчера около 12:05 в селе Сеньково в Купянском районе горело здание на площади 80 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет, отметили спасатели.
Читайте также: Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горела, ГСЧС, квартира, многоэтажка, спасатели, Хаарьков, эвакуировали;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 08:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 апреля в 16:25 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире 9-этажки на улице Салтовское Шоссе.".