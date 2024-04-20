У Харкові горіла багатоповерхівка: евакуювали людей, постраждав чоловік – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
19 квітня о 16:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі 9- поверхівки на вулиці Салтівське Шосе.
Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, сильне задимлення з квартири поширювалося сходовою клітиною. Рятувальники евакуювали 10 жителів будинку.
«Також постраждав чоловік 1950 року народження, з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу. В квартирі горіли побутові речі на площі 20 кв. м», – додали в ДСНС.
Вогонь ліквідували о 17:36. Причина виникнення загоряння, ймовірно, дія джерела вогневого впливу.
Також внаслідок ворожого удару вчора близько 12:05 в селі Сенькове в Куп’янському районі горіла будівля на площі 80 кв. м. Постраждалих внаслідок пожежі немає, зазначили рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горела, ГСЧС, квартира, многоэтажка, спасатели, Хаарьков, эвакуировали;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 08:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 квітня о 16:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі 9- поверхівки на вулиці Салтівське Шосе.".