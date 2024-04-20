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Авіаудар і артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Суспільство 07:17   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар і артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація РФ вдарила по населеному пункту Сенькове на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Читайте також: Близько 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіація РФ вдарила по населеному пункту Сенькове на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".