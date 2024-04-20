Авіаудар і артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Авіація РФ вдарила по населеному пункту Сенькове на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.