Близько 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень.

Ворог завдав 25 ракетних і 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.