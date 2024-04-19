Близько 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.
Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень.
Ворог завдав 25 ракетних і 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 19:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.".