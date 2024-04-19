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Около 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:29   19.04.2024
Оксана Якушко
Около 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

За сутки зафиксировано 79 боевых столкновений.

Враг нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Читайте также: Массированный удар по Украине и авиабомбы по Харьковщине — сводка Генштаба

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.".