Около 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

За сутки зафиксировано 79 боевых столкновений.

Враг нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.