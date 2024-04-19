Массированный удар по Украине и авиабомбы по Харьковщине — сводка Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о ночном ракетно-дроновом ударе, ситуации на фронте и обстрелах Харьковщины.

«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов и БпЛА типа «Shahed». Данные по этой атаке уточняются», — проинформировал утром 19 апреля Генштаб.

По Харьковской области в течение суток россияне нанесли авиаудары. Пострадали Волчанск, Боровая и Стрелечья. Артиллерия ударила по 120 населенным пунктам Украины. Также зафиксировали 11 ракетных, 78 авиационных ударов и 82 обстрела из РСЗО.

На фронте было 86 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Средства ПВО сбили две авиационные ракеты Х-59. Ракетчики ударили по одному пункту управления, двум артиллерийским средствам, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения и одному складу боеприпасов противника.