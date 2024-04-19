Масований удар по Україні та авіабомби по Харківщині – зведення Генштабу
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про нічний ракетно-дроновий удар, ситуацію на фронті та обстріли Харківщини.
“Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу “Shahed”. Дані щодо цієї атаки уточнюються“, – проінформував вранці 19 квітня Генштаб.
По Харківській області протягом доби росіяни завдали авіаударів. Постраждали Вовчанськ, Борова та Стрілеча. Артилерія вдарила по 120 населених пунктах України. Також зафіксували 11 ракетних, 78 авіаційних ударів та 82 обстріли з РСЗВ.
На фронті було 86 бойових зіткнень.
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по дев’яти районах зосередження окупантів. Засоби ППО збили дві авіаційні ракети Х-59. Ракетники вдарили по одному пункту управління, двох артилерійських засобах, одній станції РЕБ, одному району зосередження та одному складу боєприпасів противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про нічний ракетно-дроновий удар, ситуацію на фронті та обстріли Харківщини".