Головні новини 19 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:35

На Куп’янському напрямку – знову без штурмів, по Харківщині завдавали авіаударів

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив вранці 19 квітня Генштаб ЗСУ.

Від авіаударів постраждали Вовчанськ, Борова та Стрілеча.

07:11

Вночі над Харківською областю летіли ракети та “шахеди”

Тривогу о 23:39 оголосили через активність ворожої тактичної авіації. Про загрозу застосування авіаційних засобів ураження попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тривога була затяжною – відбій дали о 01:31. Слідом були поспіль ще дві тривоги: з 03:00 до 03:18 і з 03:40 до 06:16. Під час другої ПС ЗСУ повідомили про наявність на території Харківської області “шахедів”.

О 04:50 на території Харківської області зафіксували ракету, що летить у бік Полтавщини.

Після – цілу групу крилатих ракет.

О 05:09 група “шахедів” продовжувала рух із Харківської області в напрямку Дніпропетровської.

Очевидно, головним регіоном, який уночі вирішили тероризувати росіяни, стала Дніпропетровська область. Дніпро був під ракетною атакою. У тому ж напрямку рухалися й “шахеди”. Вранці голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Дніпрі – влучання в житлову п’ятиповерхівку, будівля горить, а під завалами люди. Мер міста Борис Філатов уточнив: будинок, по якому припав удар, – у самому центрі міста. На 06:56 було відомо про дев’ятьох постраждалих.

У Харкові вибухів уночі не було.