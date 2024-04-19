Головні новини 19 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:35
На Куп’янському напрямку – знову без штурмів, по Харківщині завдавали авіаударів
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив вранці 19 квітня Генштаб ЗСУ.
Від авіаударів постраждали Вовчанськ, Борова та Стрілеча.
07:11
Вночі над Харківською областю летіли ракети та “шахеди”
Тривогу о 23:39 оголосили через активність ворожої тактичної авіації. Про загрозу застосування авіаційних засобів ураження попередили Повітряні сили ЗСУ.
Тривога була затяжною – відбій дали о 01:31. Слідом були поспіль ще дві тривоги: з 03:00 до 03:18 і з 03:40 до 06:16. Під час другої ПС ЗСУ повідомили про наявність на території Харківської області “шахедів”.
О 04:50 на території Харківської області зафіксували ракету, що летить у бік Полтавщини.
Після – цілу групу крилатих ракет.
О 05:09 група “шахедів” продовжувала рух із Харківської області в напрямку Дніпропетровської.
Очевидно, головним регіоном, який уночі вирішили тероризувати росіяни, стала Дніпропетровська область. Дніпро був під ракетною атакою. У тому ж напрямку рухалися й “шахеди”. Вранці голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Дніпрі – влучання в житлову п’ятиповерхівку, будівля горить, а під завалами люди. Мер міста Борис Філатов уточнив: будинок, по якому припав удар, – у самому центрі міста. На 06:56 було відомо про дев’ятьох постраждалих.
У Харкові вибухів уночі не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".