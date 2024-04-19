У Харкові зацвіли тюльпани, їх висадили минулої осені (фото)
Фото: Харківська міськрада
Тюльпани розквітли у Харкові.
Як повідомили у Харківській міськраді, ці квіти минулої осені на прибудинкових територіях та вздовж «червоних ліній» висадили працівники КП «Харківблагоустрій».
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тюльпани розквітли у Харкові.".