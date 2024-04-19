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У Харкові зацвіли тюльпани, їх висадили минулої осені (фото)

Суспільство 14:21   19.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові зацвіли тюльпани, їх висадили минулої осені (фото) Фото: Харківська міськрада

Тюльпани розквітли у Харкові.

Як повідомили у Харківській міськраді, ці квіти минулої осені на прибудинкових територіях та вздовж «червоних ліній» висадили працівники КП «Харківблагоустрій».

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 14:21;

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