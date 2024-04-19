В Харькове зацвели тюльпаны, их высадили прошлой осенью (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Тюльпаны расцвели в Харькове.
Как сообщили в Харьковском горсовете, эти цветы прошлой осенью на придомовых территориях и вдоль «красных линий» высадили работники КП «Харьковблагоустройство».
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тюльпаны расцвели в Харькове.".