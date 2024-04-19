Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

В Харькове зацвели тюльпаны, их высадили прошлой осенью (фото)

Общество 14:21   19.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове зацвели тюльпаны, их высадили прошлой осенью (фото) Фото: Харьковский горсовет

Тюльпаны расцвели в Харькове.

Как сообщили в Харьковском горсовете, эти цветы прошлой осенью на придомовых территориях и вдоль «красных линий» высадили работники КП «Харьковблагоустройство».

02

03

04

05

06

07

08
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
19.04.2024, 08:23
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
19.04.2024, 13:55
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
19.04.2024, 10:18
Главные новости Харькова 19 апреля: продление отключений света, обстрелы
Главные новости Харькова 19 апреля: продление отключений света, обстрелы
19.04.2024, 15:00
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
17.04.2024, 16:35
Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит
Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит
19.04.2024, 15:43

Новости по теме:

13:20
Тысячу кустов роз высадили в харьковском экопарке (видео)
18:22
Wizz Air высадила из самолета украинского ветерана из-за протеза ноги (видео)
11:05
Сакуры, ясень и рябина: в Харькове высадили более 100 саженцев молодых деревьев
18:15
В Харькове возле ХНАТОБа и Зеркальной струи высадили цветы (фоторепортаж)
16:54
Харків долучився до всесвітнього проєкту з висадки дерев

Вы читали новость: «В Харькове зацвели тюльпаны, их высадили прошлой осенью (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тюльпаны расцвели в Харькове.".