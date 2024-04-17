Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)
Фото: Telegram Центрального парка
В Центральном парке Харькова сейчас — буйство розового цвета. Массово цветут яблони, миндаль и сливы.
Фотографии опубликовала пресс-служба парка.
«А что мы все о магнолиях и о магнолиях?» — пишет пресс-служба.
Фото: Telegram Центрального парка
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: деревья, миндаль, сливы, Харьков, центральный парк, яблони;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 14:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова сейчас — буйство розового цвета. Массово цветут яблони, миндаль и сливы.".