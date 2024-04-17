Live
  • Ср 17.04.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.12

Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)

Общество 14:44   17.04.2024
Елена Нагорная
Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото) Фото: Telegram Центрального парка

В Центральном парке Харькова сейчас — буйство розового цвета. Массово цветут яблони, миндаль и сливы.

Фотографии опубликовала пресс-служба парка.

«А что мы все о магнолиях и о магнолиях?» — пишет пресс-служба.


Фото: Telegram Центрального парка

Читайте также: Дыхание Сахары: в Харькове раньше времени зацвели тюльпаны (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
16.04.2024, 17:12
Грозы, град и шквал: в Харькове и области ожидается опасная погода
Грозы, град и шквал: в Харькове и области ожидается опасная погода
17.04.2024, 13:14
Главные новости Харькова 17 апреля: ввели ограничения электроснабжения
Главные новости Харькова 17 апреля: ввели ограничения электроснабжения
17.04.2024, 15:57
Экспорт из Харьковской области растет: чем торгуют
Экспорт из Харьковской области растет: чем торгуют
17.04.2024, 09:30
Чиновники Украины и Запада видят план Кремля по отсечению Харькова — Bloomberg
Чиновники Украины и Запада видят план Кремля по отсечению Харькова — Bloomberg
17.04.2024, 15:50
Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)
Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)
17.04.2024, 14:44

Новости по теме:

08:44
Обрезка деревьев «под столб» в Харькове: Госэкоинспекция поддержала активистов
21:57
Новый лес: 29 тысяч маленьких сосен высадили на Харьковщине (фото)
12:44
«Закрыл глаза» на обязанности: на Харьковщине будут судить мастера лесхоза
22:31
На Харьковщине высадили молодой лес — 3600 деревьев
20:31
В одном из лесхозов Харьковщины отказались от весенней высадки новых деревьев

Вы читали новость: «Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова сейчас — буйство розового цвета. Массово цветут яблони, миндаль и сливы.".