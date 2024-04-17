Пятьдесят оттенков розового в Центральном парке Харькова (фото)

В Центральном парке Харькова сейчас — буйство розового цвета. Массово цветут яблони, миндаль и сливы.

Фотографии опубликовала пресс-служба парка.

«А что мы все о магнолиях и о магнолиях?» — пишет пресс-служба.



Фото: Telegram Центрального парка