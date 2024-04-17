П’ятдесят відтінків рожевого в Центральному парку Харкова (фото)
Фото: телеграм Центрального парку
У Центральному парку Харкова зараз – буяння рожевого кольору. Масово квітнуть яблуні, мигдаль та сливи.
Фото опублікувала пресслужба парку.
“А що ми всі про магнолії та про магнолії?” – пише пресслужба.
Фото: телеграм Центрального парку
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: деревья, миндаль, сливы, Харків, центральный парк, яблони;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 14:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова масово квітнуть яблуні, мигдаль та сливи".