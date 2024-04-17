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П’ятдесят відтінків рожевого в Центральному парку Харкова (фото)

Репортаж 14:44   17.04.2024
Олена Нагорна
П’ятдесят відтінків рожевого в Центральному парку Харкова (фото) Фото: телеграм Центрального парку

У Центральному парку Харкова зараз – буяння рожевого кольору. Масово квітнуть яблуні, мигдаль та сливи.

Фото опублікувала пресслужба парку.

“А що ми всі про магнолії та про магнолії?” – пише пресслужба.


Фото: телеграм Центрального парку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова масово квітнуть яблуні, мигдаль та сливи".