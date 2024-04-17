П’ятдесят відтінків рожевого в Центральному парку Харкова (фото)

У Центральному парку Харкова зараз – буяння рожевого кольору. Масово квітнуть яблуні, мигдаль та сливи.

Фото опублікувала пресслужба парку.

“А що ми всі про магнолії та про магнолії?” – пише пресслужба.



Фото: телеграм Центрального парку