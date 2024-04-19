У Харкові відновили два тролейбусні маршрути
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові тролейбуси №2 та №12 із 19 квітня курсують своїми основними маршрутами, повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на Департамент будівництва та дорожнього господарства.
Тролейбуси рухаються наступними маршрутами:
№2: розворотне коло “Пр. Жуковського” – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги – розворотне коло “Пр. Перемоги”;
№12: розворотне коло “Вул. Клочківська” – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло “Вул. Рудика”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тролейбуси №2 та №12 із 19 квітня курсують своїми основними маршрутами, повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на Департамент будівництва та дорожнього господарства".