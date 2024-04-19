Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

У Харкові відновили два тролейбусні маршрути

Суспільство 11:04   19.04.2024
Оксана Горун
У Харкові відновили два тролейбусні маршрути Фото: пресслужба ХМР

У Харкові тролейбуси №2 та №12 із 19 квітня курсують своїми основними маршрутами, повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на Департамент будівництва та дорожнього господарства.

Тролейбуси рухаються наступними маршрутами:

№2: розворотне коло “Пр. Жуковського” – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги – розворотне коло “Пр. Перемоги”;

№12: розворотне коло “Вул. Клочківська” – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло “Вул. Рудика”.

Читайте також: Сьогодні світло у Харкові відключатимуть на п’ять годин — обленерго про причини

Автор: Оксана Горун
Популярно
В РФ могли потрапити секретні розробки: спецоперацію провели на Харківщині
В РФ могли потрапити секретні розробки: спецоперацію провели на Харківщині
19.04.2024, 12:13
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах
19.04.2024, 11:50
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
19.04.2024, 08:23
На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)
На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)
19.04.2024, 11:30
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
19.04.2024, 10:55
На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол
На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол
19.04.2024, 10:37

Новини за темою:

11:12
Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту
12:25
Тролейбуси почали курсувати у Харкові: у мерії назвали номери (оновлено)
15:05
Завтра трамваї та тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
09:01
Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові
15:02
Завтра три трамваї у Харкові змінять маршрути

Ви читали новину: «У Харкові відновили два тролейбусні маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тролейбуси №2 та №12 із 19 квітня курсують своїми основними маршрутами, повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на Департамент будівництва та дорожнього господарства".