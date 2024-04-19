В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове троллейбусы №2 и №12 с 19 апреля курсируют по своим основным маршрутам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.
Троллейбусы движутся по следующим маршрутам:
№2: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы»;
№12: разворотный круг «Ул. Клочковская» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Харьковское шоссе – ул. Вадима Манько – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудика».
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбусы №2 и №12 с 19 апреля курсируют по своим основным маршрутам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства".