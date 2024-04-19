Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута

Общество 11:04   19.04.2024
Оксана Горун
В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове троллейбусы №2 и №12 с 19 апреля курсируют по своим основным маршрутам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.

Троллейбусы движутся по следующим маршрутам:

№2: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы»;

№12: разворотный круг «Ул. Клочковская» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Харьковское шоссе – ул. Вадима Манько – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудика».

Читайте также: Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 19 апреля: продление отключений света, обстрелы
Главные новости Харькова 19 апреля: продление отключений света, обстрелы
19.04.2024, 11:07
В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
19.04.2024, 09:21
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
19.04.2024, 08:23
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
19.04.2024, 10:18
Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные
Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные
19.04.2024, 09:07
В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута
В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута
19.04.2024, 11:04

Новости по теме:

11:12
Еще два троллейбуса вышли на маршруты в Харькове после блэкаута
12:25
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
15:05
Завтра трамваи и троллейбусы временно изменят свои маршруты в Харькове
09:01
Терехова просят усовершенствовать маршруты транспорта в Харькове
15:02
Завтра три трамвая в Харькове изменят маршруты

Вы читали новость: «В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбусы №2 и №12 с 19 апреля курсируют по своим основным маршрутам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства".