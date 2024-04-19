В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута

В Харькове троллейбусы №2 и №12 с 19 апреля курсируют по своим основным маршрутам, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.

Троллейбусы движутся по следующим маршрутам: №2: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы»; №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Харьковское шоссе – ул. Вадима Манько – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудика». Читайте также: Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах