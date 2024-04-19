Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Харьковоблэнерго сообщили: НЭК «Укрэнерго» проводит восстановительные работы, поэтому отключения электричества в Харькове и области будут продолжительными.
«В связи с безотлагательными работами в сетях НЭК «Укрэнерго» сегодня, 19 апреля, около 9:00 будут аварийно отключены потребители в зоне обслуживания Балаклейского, Изюмского, Купянского и Шевченковского районов электрических сетей АО «Харьковоблэнерго». Продолжительность отключения – ориентировочно пять часов. Также сообщаем, что в связи с этим графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области сегодня будут продлены до пяти часов», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго сообщили: НЭК «Укрэнерго» проводит восстановительные работы, поэтому отключения электричества в Харькове и области будут продолжительными".