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Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах

Общество 08:23   19.04.2024
Оксана Горун
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковоблэнерго сообщили: НЭК «Укрэнерго» проводит восстановительные работы, поэтому отключения электричества в Харькове и области будут продолжительными.

«В связи с безотлагательными работами в сетях НЭК «Укрэнерго» сегодня, 19 апреля, около 9:00 будут аварийно отключены потребители в зоне обслуживания Балаклейского, Изюмского, Купянского и Шевченковского районов электрических сетей АО «Харьковоблэнерго». Продолжительность отключения – ориентировочно пять часов. Также сообщаем, что в связи с этим графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области сегодня будут продлены до пяти часов», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго сообщили: НЭК «Укрэнерго» проводит восстановительные работы, поэтому отключения электричества в Харькове и области будут продолжительными".