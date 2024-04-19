Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
У Харківобленерго повідомили: НЕК “Укренерго” проводить відновлювальні роботи, тож відключення електрики в Харкові та області будуть тривалими.
“У зв’язку з невідкладними роботами в мережах НЕК “Укренерго” сьогодні, 19 квітня, близько 9:00 будуть аварійно відключені споживачі в зоні обслуговування Балаклійського, Ізюмського, Куп’янського та Шевченківського районів електричних мереж АТ “Харківобленерго”. Тривалість відключення – орієнтовно п’ять годин. Також повідомляємо, що у зв’язку з цим графіки погодинних відключень у м. Харкові та Харківській області сьогодні будуть подовжені до п’яти годин“, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківобленерго повідомили: НЕК “Укренерго” проводить відновлювальні роботи, тож відключення електрики в Харкові та області будуть тривалими".