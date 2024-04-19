Ще одна школа-укриття з’явиться в Харкові за кошти федерації лютеран (відео)

У Харківському професійному ліцеї залізничного транспорту взялися облаштовувати протирадіаційне укриття, щоб у вересні тут змогли сісти за парти 300 дітей у дві зміни. Його зможуть відвідувати учні самого закладу та ще п’яти шкіл Холодногірського району. За даними мерії, на цей проєкт не залучали бюджетне фінансування. Усі витрати, включно з ремонтом, меблями та обладнанням, взяла на себе Всесвітня лютеранська федерація в Україні.

Марк Муллан, керівник команди Всесвітньої лютеранської федерації в Україні

Це дуже надзвичайний проєкт. Це надзвичайно – дати можливість дітям повернутися до нормального життя.

Не тільки класи в метро та підземні школи, які будують з нуля. Щоб ще більше дітей могли сісти за парти та навчатися офлайн, у Харкові облаштують для цього наявні протирадіаційні укриття. Одна з таких є у ліцеї залізничного транспорту.

Марк Муллан, керівник команди Всесвітньої лютеранської федерації в Україні

У співпраці з міською владою ми визначили приміщення. Даний об’єкт був оцінений і проведені були розрахунки нашим партнером – ГО “Спільна справа для людей”. Я дуже радий, що ми будемо відновлювати це приміщення. Створивши простір для навчання 300 дітей у дві зміни – 150 та 150.

Тобто це укриття облаштовуватимуть у співпраці з харківською громадською організацією.

Юлія Сікаленко, голова ГО “Спільна справа для людей”

Першочергово ми будемо оголошувати тендери для пошуку підрядної організації. Ми проведемо тут капремонт. Ми будемо міняти системи вентиляції, всі комунікації будуть замінені. Принцип буде метрошколи. Ми плануємо обладнати п’ять навчальних класів, де будуть навчатися дітки з п’яти шкіл Холодногірського району, а також ліцеїсти цього ліцею також зможуть тут навчатися позмінно.

За даними директора КУ “Офіс реформ Харкова” Дмитра Давідьянца, раніше в місті за підтримки партнерів вже облаштували для навчання два протирадіаційні укриття. Обидва – у Слобідському районі. Укриття в ліцеї залізничного транспорту буде третім у місті та першим – для лютеранської федерації.

Дмитро Давідьянц, директор КУ “Офіс реформ Харкова”

Саме переобладнання ПРУ ми робимо без залучення бюджетних коштів. Один з наших партнерів, який погодився взяти одне ПРУ і в майбутньому ще три – це Всесвітня лютеранська федерація, яка планує до вересня їх запустити.

Окрім фінансування ремонту лютеранська федерація обіцяє закупити для майбутньої школи меблі та обладнання. Також передбачається надання соціально-психологічної підтримки. Марк Муллан говорить, що роботи контролюватимуть, зокрема, їхні фахівці. І обіцяє, що вони будуть дуже прискіпливі до деталей.

Марк Муллан, керівник команди Всесвітньої лютеранської федерації в Україні

Може це й не таке ідеальне рішення, але ми закриваємо цю потребу. Ми працюємо тільки в Харкові. Якщо ти можеш допомогти людям, підтримати людей – то роби це.