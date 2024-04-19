Еще одна школа-укрытие появится в Харькове за средства лютеран (видео)

В Харьковском профессиональном лицее железнодорожного транспорта взялись обустраивать противорадиационное укрытие, чтобы в сентябре здесь смогли сесть за парты 300 детей в две смены. Его смогут посещать ученики самого заведения и еще пяти школ Холодногорского района. По данным мэрии, на этот проект не привлекали бюджетное финансирование. Все расходы, включая ремонт, мебель и оборудование, взяла на себя Всемирная лютеранская федерация в Украине.

Марк Муллан, руководитель команды Всемирной лютеранской федерации в Украине

Это очень чрезвычайный проект. Это чрезвычайно — дать возможность детям вернуться к нормальной жизни.

Не только классы в метро и подземные школы, которые строят с нуля. Чтобы еще больше детей могли сесть за парты и учиться офлайн, в Харькове обустраивают для этого имеющиеся противорадиационные укрытия. Одно из таких есть в лицее железнодорожного транспорта.

Марк Муллан, руководитель команды Всемирной лютеранской федерации в Украине

В сотрудничестве с городскими властями мы определили помещение. Данный объект был оценен и проведены были расчеты нашим партнером — ОО «Общее дело для людей». Я очень рад, что мы будем восстанавливать это помещение. Создав пространство для обучения 300 детей в две смены — 150 и 150.

То есть это укрытие будут обустраивать в сотрудничестве с харьковской общественной организацией.

Юлия Сикаленко, глава ОО «Общее дело для людей»

В первую очередь мы будем объявлять тендеры для поиска подрядной организации. Мы проведем здесь капремонт. Мы будем менять системы вентиляции, все коммуникации будут заменены. Принцип будет метрошколы. Мы планируем оборудовать пять учебных классов, где будут учиться детки из пяти школ Холодногорского района, а также лицеисты этого лицея также смогут здесь учиться посменно.

По данным директора КУ «Офис реформ Харькова» Дмитрия Давидянца, ранее в городе при поддержке партнеров уже обустроили для обучения два противорадиационных укрытия. Оба — в Слободском районе. Укрытие в лицее железнодорожного транспорта будет третьим в городе и первым — для лютеранской федерации.

Дмитрий Давидянц, директор КУ «Офис реформ Харькова»

Само переоборудование ПРУ мы делаем без привлечения бюджетных средств. Один из наших партнеров, который согласился взять одно ПРУ и в будущем еще три — это Всемирная лютеранская федерация, которая планирует до сентября их запустить.

Кроме финансирования ремонта лютеранская федерация обещает закупить для будущей школы мебель и оборудование. Также предполагается предоставление социально-психологической поддержки. Марк Муллан говорит, что работы будут контролировать в том числе их специалисты. И обещает, что они будут очень придирчивы к деталям.

Марк Муллан, руководитель команды Всемирной лютеранской федерации в Украине

Может это и не такое идеальное решение, но мы закрываем эту потребность. Мы работаем только в Харькове. Если ты можешь помочь людям, поддержать людей — то делай это.