Главные новости 19 аперля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:35

На Купянском направлении — вновь без штурмов, по Харьковщине наносили авиаудары

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил утром 19 апреля Генштаб ВСУ.

От авиаударов пострадали Волчанск, Боровая и Стрелечья.

07:11

Ночью над Харьковской областью летели ракеты и «шахеды»

Тревогу в 23:39 объявили из-за активности вражеской тактической авиации. Об угрозе применения авиационных средств поражения предупредили Воздушные силы ВСУ.

Тревога была затяжной — отбой дали в 01:31. Следом были подряд еще две тревоги: с 03:00 по 03:18 и с 03:40 по 06:16. Во время второй ВС ВСУ сообщили о наличии на территории Харьковской области «шахедов».

В 04:50 на территории Харьковской области зафиксировали ракету, летящую в сторону Полтавщины.

После — целую группу крылатых ракет.

В 05:09 группа «шахедов» продолжала движение из Харьковской области в направлении Днепропетровской.

Очевидно, главным регионом, который ночью решили терроризировать россияне стала Днепропетровская область. Днепр был под ракетной атакой. В том же направлении двигались и «шахеды». Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре — попадание в жилую пятиэтажку, дом горит, а под завалами люди. Мэр города Борис Филатов уточнил: дом, по которому пришелся удар, — в самом центре города. На 06:56 было известно о девяти пострадавших.

В Харькове взрывов ночью не было.