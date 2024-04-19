Главные новости 19 аперля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:35
На Купянском направлении — вновь без штурмов, по Харьковщине наносили авиаудары
«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил утром 19 апреля Генштаб ВСУ.
От авиаударов пострадали Волчанск, Боровая и Стрелечья.
07:11
Ночью над Харьковской областью летели ракеты и «шахеды»
Тревогу в 23:39 объявили из-за активности вражеской тактической авиации. Об угрозе применения авиационных средств поражения предупредили Воздушные силы ВСУ.
Тревога была затяжной — отбой дали в 01:31. Следом были подряд еще две тревоги: с 03:00 по 03:18 и с 03:40 по 06:16. Во время второй ВС ВСУ сообщили о наличии на территории Харьковской области «шахедов».
В 04:50 на территории Харьковской области зафиксировали ракету, летящую в сторону Полтавщины.
После — целую группу крылатых ракет.
В 05:09 группа «шахедов» продолжала движение из Харьковской области в направлении Днепропетровской.
Очевидно, главным регионом, который ночью решили терроризировать россияне стала Днепропетровская область. Днепр был под ракетной атакой. В том же направлении двигались и «шахеды». Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре — попадание в жилую пятиэтажку, дом горит, а под завалами люди. Мэр города Борис Филатов уточнил: дом, по которому пришелся удар, — в самом центре города. На 06:56 было известно о девяти пострадавших.
В Харькове взрывов ночью не было.
Читайте также: Сегодня 19 апреля: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, ракети, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости 19 аперля: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".