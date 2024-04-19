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На Харьковщине обстрелы повредили электросети в двух населенных пунктах

Происшествия 11:50   19.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине обстрелы повредили электросети в двух населенных пунктах Фото: пресс-служба ХОВА

Минэнерго сообщило о повреждениях сетей и восстановительных работах на Харьковщине.

«Энергетики возобновили электроснабжение 1,3 тысячи домохозяйств, которые оставались без света из-за боевых действий. Есть новые повреждения электросетей в двух населенных пунктах. В области обесточено 22,5 тысячи точек учета. Действуют сетевые ограничения потребления около 203 тысяч потребителей», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины 19 апреля.

В НЭК «Укрэнерго» дополнительно проинформировали: действуют ограничения потребления для бытовых потребителей Харьковщины. Утром без электричества было около 203 тысяч потребителей.

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Ранее Харьковоблэнерго предупреждало, что 19 апреля отключения света в Харькове и области будут длительными — по пять часов. Это связано со срочными работами, которые проводят на сетях Укрэнерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго сообщило о повреждениях сетей и восстановительных работах на Харьковщине".