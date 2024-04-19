На Харьковщине обстрелы повредили электросети в двух населенных пунктах

Минэнерго сообщило о повреждениях сетей и восстановительных работах на Харьковщине.

«Энергетики возобновили электроснабжение 1,3 тысячи домохозяйств, которые оставались без света из-за боевых действий. Есть новые повреждения электросетей в двух населенных пунктах. В области обесточено 22,5 тысячи точек учета. Действуют сетевые ограничения потребления около 203 тысяч потребителей», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины 19 апреля.

В НЭК «Укрэнерго» дополнительно проинформировали: действуют ограничения потребления для бытовых потребителей Харьковщины. Утром без электричества было около 203 тысяч потребителей.

Ранее Харьковоблэнерго предупреждало, что 19 апреля отключения света в Харькове и области будут длительными — по пять часов. Это связано со срочными работами, которые проводят на сетях Укрэнерго.