На Харьковщине обстрелы повредили электросети в двух населенных пунктах
Минэнерго сообщило о повреждениях сетей и восстановительных работах на Харьковщине.
«Энергетики возобновили электроснабжение 1,3 тысячи домохозяйств, которые оставались без света из-за боевых действий. Есть новые повреждения электросетей в двух населенных пунктах. В области обесточено 22,5 тысячи точек учета. Действуют сетевые ограничения потребления около 203 тысяч потребителей», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины 19 апреля.
В НЭК «Укрэнерго» дополнительно проинформировали: действуют ограничения потребления для бытовых потребителей Харьковщины. Утром без электричества было около 203 тысяч потребителей.
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Ранее Харьковоблэнерго предупреждало, что 19 апреля отключения света в Харькове и области будут длительными — по пять часов. Это связано со срочными работами, которые проводят на сетях Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго сообщило о повреждениях сетей и восстановительных работах на Харьковщине".