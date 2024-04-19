На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах
Міненерго повідомило про пошкодження мереж та відновлювальні роботи на Харківщині.
“Енергетики відновили електропостачання 1,3 тисячі домогосподарств, які залишалися без світла через бойові дії. Є нові пошкодження електромереж у 2 населених пунктах. В області знеструмлено 22,5 тисячі точок обліку. Діють мережеві обмеження споживання для близько 203 тисяч споживачів”, — повідомила пресслужба Міністерства енергетики 19 квітня.
У НЕК “Укренерго” додатково поінформували: діють обмеження споживання для побутових споживачів Харківщини. Вранці без електрики було близько 203 тисяч споживачів.
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Раніше Харківобленерго попереджало, що 19 квітня відключення світла в Харкові та області будуть тривалими – по п’ять годин. Це пов’язано із терміновими роботами, які проводять на мережах Укренерго.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, новини Харкова, світло, укренерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго повідомило про пошкодження мереж та відновлювальні роботи на Харківщині".