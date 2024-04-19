На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах

Міненерго повідомило про пошкодження мереж та відновлювальні роботи на Харківщині.

“Енергетики відновили електропостачання 1,3 тисячі домогосподарств, які залишалися без світла через бойові дії. Є нові пошкодження електромереж у 2 населених пунктах. В області знеструмлено 22,5 тисячі точок обліку. Діють мережеві обмеження споживання для близько 203 тисяч споживачів”, — повідомила пресслужба Міністерства енергетики 19 квітня.

У НЕК “Укренерго” додатково поінформували: діють обмеження споживання для побутових споживачів Харківщини. Вранці без електрики було близько 203 тисяч споживачів.

Раніше Харківобленерго попереджало, що 19 квітня відключення світла в Харкові та області будуть тривалими – по п’ять годин. Це пов’язано із терміновими роботами, які проводять на мережах Укренерго.