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На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах

Події 11:50   19.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах Фото: пресслужба ХОВА

Міненерго повідомило про пошкодження мереж та відновлювальні роботи на Харківщині.

“Енергетики відновили електропостачання 1,3 тисячі домогосподарств, які залишалися без світла через бойові дії. Є нові пошкодження електромереж у 2 населених пунктах. В області знеструмлено 22,5 тисячі точок обліку. Діють мережеві обмеження споживання для близько 203 тисяч споживачів”, — повідомила пресслужба Міністерства енергетики 19 квітня.

У НЕК “Укренерго” додатково поінформували: діють обмеження споживання для побутових споживачів Харківщини. Вранці без електрики було близько 203 тисяч споживачів.

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Раніше Харківобленерго попереджало, що 19 квітня відключення світла в Харкові та області будуть тривалими – по п’ять годин. Це пов’язано із терміновими роботами, які проводять на мережах Укренерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго повідомило про пошкодження мереж та відновлювальні роботи на Харківщині".