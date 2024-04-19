Волчанск полдня горел от обстрелов, под Харьковом ударила С-300: данные ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 19 апреля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Россияне уничтожали Волчанск.
В течение дня 18 апреля главной целью российской армии стал Волчанск в Харьковской области. По нему начали бить с 12:15. Тогда минометным обстрелом повредили три гражданских сооружения. В 14:00 сбросили КАБы. По данным Синегубова, было семь ударов. В результате повреждены частные дома, здание благоустройства и автомобиль.
«15:10 в г. Волчанск в результате обстрела повреждено восемь частных домов и два хозяйственных сооружения. Осколочные ранения получил 52-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.
Следом было еще три обстрела: в 17:33, 17:51 и 18:41. Загорелись многоквартирный дом, купол здания храма Святых Жен Мироносиц Изюмской Епархии УПЦ (МП) и здание кафе.
Также в течение суток россияне ударили ракетой С-300 по селу Сороковка под Харьковом.
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«В результате обстрела С-300 поврежден частично дом культуры и магазин. Пострадал 45-летний гражданский мужчина», — сообщил начальник ХОВА.
Ударов по Харькову в течение суток не было. Под обстрелами из артиллерии и минометов было более 20 населенных пунктов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 19 апреля сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Россияне уничтожали Волчанск".