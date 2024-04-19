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Разбился российский самолет Ту-22М3, бивший ракетами по Украине (видео)

Мир 07:46   19.04.2024
Оксана Горун
Разбился российский самолет Ту-22М3, бивший ракетами по Украине (видео) Фото: соцсети

«Мгновенной кармой» назвали падение Ту-22М3 в командовании Сухопутных войск ВСУ.

«Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 ВКС рф, кидавший ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили», — сообщили в telegram Сухопутных войск ВСУ.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Падение самолета подтвердили и российские пропагандисты. По сообщению ТАСС, самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье, о чем сообщил губернатор региона. Позже уточнили: летчиков нашли, они живы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 07:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Мгновенной кармой» назвали падение Ту-22М3 в командовании Сухопутных войск ВСУ".