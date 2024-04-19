Разбился российский самолет Ту-22М3, бивший ракетами по Украине (видео)
Фото: соцсети
«Мгновенной кармой» назвали падение Ту-22М3 в командовании Сухопутных войск ВСУ.
«Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 ВКС рф, кидавший ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили», — сообщили в telegram Сухопутных войск ВСУ.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
Падение самолета подтвердили и российские пропагандисты. По сообщению ТАСС, самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье, о чем сообщил губернатор региона. Позже уточнили: летчиков нашли, они живы.
Читайте также: Российские пушку, БМП и средства РЭБ уничтожили на Харьковщине (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: ракети, самолет, сухопутные войска, упал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разбился российский самолет Ту-22М3, бивший ракетами по Украине (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Мгновенной кармой» назвали падение Ту-22М3 в командовании Сухопутных войск ВСУ".