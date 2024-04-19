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Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)

Події 07:46   19.04.2024
Оксана Горун
Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео) Фото: соцмережі

“Миттєвою кармою” назвали падіння Ту-22М3 у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

“Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили”, – повідомили в телеграмі Сухопутних військ ЗСУ.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика.

Падіння літака підтвердили також російські пропагандисти. За повідомленням ТАСС, літак упав на території Красногвардійського району у Ставропіллі, про що повідомив губернатор регіону. Згодом уточнили: льотчиків знайшли, вони живі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 07:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Миттєвою кармою” назвали падіння Ту-22М3 у командуванні Сухопутних військ ЗСУ".