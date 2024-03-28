Російські протитанкову гармату, БМП і засоби РЕБ знищили на Харківщині (відео)

Протитанкову гармату “МТ-12 Рапіра”, бойову машину піхоти та засоби передачі інформації та радіоелектронної боротьби окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку.

Про це повідомили у ДПСУ.

Так, гармату окупантів знищили бійці бригади “Сталевий кордон” за допомогою дрона-камікадзе.

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону під час нічного полювання спалили замасковану бойову машину піхоти супротивника.

Також на рахунку Харківського прикордонного загону – ворожі замасковані засоби передачі інформації та радіоелектронної боротьби.