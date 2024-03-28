Російські протитанкову гармату, БМП і засоби РЕБ знищили на Харківщині (відео)
Протитанкову гармату “МТ-12 Рапіра”, бойову машину піхоти та засоби передачі інформації та радіоелектронної боротьби окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку.
Про це повідомили у ДПСУ.
Так, гармату окупантів знищили бійці бригади “Сталевий кордон” за допомогою дрона-камікадзе.
Аеророзвідники Харківського прикордонного загону під час нічного полювання спалили замасковану бойову машину піхоти супротивника.
Також на рахунку Харківського прикордонного загону – ворожі замасковані засоби передачі інформації та радіоелектронної боротьби.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 21:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протитанкову гармату “МТ-12 Рапіра”, бойову машину піхоти та засоби передачі інформації та радіоелектронної боротьби окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку".