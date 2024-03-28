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Российские пушку, БМП и средства РЭБ уничтожили на Харьковщине (видео)

Общество 21:28   28.03.2024
Елена Нагорная
Российские пушку, БМП и средства РЭБ уничтожили на Харьковщине (видео)

Противотанковую пушку «МТ-12 Рапира», боевую машину пехоты и средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Так, пушку оккупантов уничтожили бойцы бригады «Стальная граница» при помощи дрона-камикадзе.

Аэроразведчики Харьковского погранотряда в ходе ночной охоты подожгли замаскированную боевую машину пехоты противника.

Также на счету Харьковского погранотряда — вражеские замаскированные средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: Пограничники “ослепили” оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 21:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противотанковую пушку «МТ-12 Рапира», боевую машину пехоты и средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении".