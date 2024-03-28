Российские пушку, БМП и средства РЭБ уничтожили на Харьковщине (видео)
Противотанковую пушку «МТ-12 Рапира», боевую машину пехоты и средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Так, пушку оккупантов уничтожили бойцы бригады «Стальная граница» при помощи дрона-камикадзе.
Аэроразведчики Харьковского погранотряда в ходе ночной охоты подожгли замаскированную боевую машину пехоты противника.
Также на счету Харьковского погранотряда — вражеские замаскированные средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, пограничники, стальная граница, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 21:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противотанковую пушку «МТ-12 Рапира», боевую машину пехоты и средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении".