Российские пушку, БМП и средства РЭБ уничтожили на Харьковщине (видео)

Противотанковую пушку «МТ-12 Рапира», боевую машину пехоты и средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Так, пушку оккупантов уничтожили бойцы бригады «Стальная граница» при помощи дрона-камикадзе.

Аэроразведчики Харьковского погранотряда в ходе ночной охоты подожгли замаскированную боевую машину пехоты противника.

Также на счету Харьковского погранотряда — вражеские замаскированные средства передачи информации и радиоэлектронной борьбы.