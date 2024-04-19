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Вовчанськ пів дня горів від обстрілів, під Харковом ударила С-300: дані ХОВА

Події 08:19   19.04.2024
Оксана Горун
Вовчанськ пів дня горів від обстрілів, під Харковом ударила С-300: дані ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 квітня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Росіяни знищували Вовчанськ.

Протягом дня 18 квітня головною ціллю російської армії став Вовчанськ у Харківській області. По ньому почали бити з 12:15. Тоді мінометним обстрілом пошкодили три цивільні споруди. О 14:00 скинули КАБи. За даними Синєгубова, було сім ударів. У результаті пошкоджені приватні будинки, будівля благоустрою та автомобіль.

“15:10 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік”, – поінформував Синєгубов.

Слідом було ще три обстріли: о 17:33, 17:51 та 18:41. Зайнялися багатоквартирний будинок, купол будівлі храму Святих Жон Мироносиць Ізюмської Єпархії УПЦ (МП) та будівля кафе.

Також протягом доби росіяни вдарили ракетою С-300 по Сороківці під Харковом.

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“Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

Ударів по Харкову протягом доби не було. Під обстрілами з артилерії та мінометів було понад 20 населених пунктів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 квітня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Росіяни знищували Вовчанськ".