Вовчанськ пів дня горів від обстрілів, під Харковом ударила С-300: дані ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 квітня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Росіяни знищували Вовчанськ.

Протягом дня 18 квітня головною ціллю російської армії став Вовчанськ у Харківській області. По ньому почали бити з 12:15. Тоді мінометним обстрілом пошкодили три цивільні споруди. О 14:00 скинули КАБи. За даними Синєгубова, було сім ударів. У результаті пошкоджені приватні будинки, будівля благоустрою та автомобіль.

“15:10 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік”, – поінформував Синєгубов.

Слідом було ще три обстріли: о 17:33, 17:51 та 18:41. Зайнялися багатоквартирний будинок, купол будівлі храму Святих Жон Мироносиць Ізюмської Єпархії УПЦ (МП) та будівля кафе.

Також протягом доби росіяни вдарили ракетою С-300 по Сороківці під Харковом.

“Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

Ударів по Харкову протягом доби не було. Під обстрілами з артилерії та мінометів було понад 20 населених пунктів.