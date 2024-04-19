Семеро віцемерів Харкова заробляють більше Терехова – аналітики

Аналітичний центр “Обсерваторія демократії” вивчив декларації віцемерів Харкова. Рекордсмен заробив за рік 2,6 млн грн.

“Чинні заступники Ігоря Терехова задекларували за 2023 рік офіційні зарплати від 1,5 млн грн до 2,6 млн грн. Доволі дивно, що одразу сім заступників Харківського міського голови отримують більшу зарплату, ніж сам мер, який при цьому є “рекордсменом” серед усіх очільників обласних центрів в Україні. Попри певні кадрові ротації, в команді Ігоря Терехова є вісім чинних заступників, які працювали на цих посадах і у 2022-му, й у 2023 році. Сумарно у 2022 році вони заробили майже 12 млн грн, а у 2023-му – 16,1 млн грн (зростання на 34%)”, – навели дані аналітики.

Нагадаємо, сам Ігор Терехов задекларував у 2023 році 1,7 млн ​​грн зарплати. Серед його заступників лідер – Михайло Фатєєв, який одночасно є директором Департаменту економіки та комунального майна. Віцемер заробив 2,6 млн грн за рік. При цьому, якщо підсумовувати зарплату та стипендію “почесного харків’янина”, більше виплат із міського бюджету отримала Тетяна Таукешева – її зарплата становила 2,3 млн грн, а стипендія – ще 402 тисячі.

“Таукешева не єдина з топпосадовців мерії, хто отримує стипендію “почесного харків’янина” – аналогічну виплату в 402 тис. грн (на додачу до 2 млн грн річної зарплати) задекларувала Світлана Горбунова-Рубан“, – зазначили в АЦ “Обсерваторія демократії”.

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Найбільш суттєво за рік зросла зарплата у заступниці мера з питань містобудування та архітектури Тетяни Овіннікової: за 2022 рік вона задекларувала 513 тис. грн, а за 2023-й – 1,9 млн грн.

“Водночас, варто відзначити й кадрові зміни в команді заступників міського голови. 25 січня 2023-го на посаду заступника мера з питань стратегічного розвитку міста було призначено Дмитра Ісаєва, який задекларував за 2023 рік 2,6 млн грн зарплатні. А 26 січня 2024 року новим заступником Терехова став Ігор Резнік, який, судячи з декларації, у 2023-му поєднував роботу в Департаменті контролю міськради з проходженням військової служби”, – поінформували аналітики.

Два віцемери, які звільнилися у 2023 та на початку 2024 років, задекларували зарплати менше ніж 2 млн. Так, Євген Водовозов у декларації перед звільненням зазначив, що за січень-листопад 2023 року заробив 1,9 млн грн, а Віталій Мірошник – за рік 1,4 млн грн.