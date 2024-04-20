Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Авиация РФ ударила по населенному пункту Сеньково на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.