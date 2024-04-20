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Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Общество 07:17   20.04.2024
Виктория Яковенко
Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Авиация РФ ударила по населенному пункту Сеньково на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Читайте также: Около 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиация РФ ударила по населенному пункту Сеньково на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".