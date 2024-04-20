Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Авиация РФ ударила по населенному пункту Сеньково на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, артобстрелы, ВСУ, генштаб, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 07:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиация РФ ударила по населенному пункту Сеньково на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".