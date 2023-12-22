В Харькове на пожаре 65-летняя женщина отравилась угарным газом – ГСЧС (фото)

Пожар произошел утром 22 декабря в Новобаварском районе, на площади 3 кв. м. горелая квартира двухэтажного дома.

«Во время ликвидации спасена женщина 1958 года рождения. С отравлением угарным газом ее госпитализировали. В результате возгорания в комнате квартиры огнем уничтожены домашние вещи», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели ликвидировали пожар в 10:27. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

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