На пожаре в Харькове спасли мужчину
В Харькове вечером 20 декабря возник пожар на ул. Врубеля в Новобаварском районе. Загорелся частный дом.
«В 18:53 возник пожар в частном доме по ул. Врубеля в Новобаварском районе Харькова. К моменту прибытия спасателей 7-й Государственной пожарно-спасательной части огонь распространился на площадь только двух квадратных метров. Горел диван и домашние принадлежности», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, в очаге пожара находился 66-летний хозяин дома. Он надышался дыма.
«Его немедленно вынесли наружу, спасая жизнь. Пожар был потушен в 19:47. Пострадавший от госпитализации отказался. Причиной возникновения возгорания стала неосторожность мужчины во время курения», — проинформировали в ГСЧС.
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В целом за сутки на Харьковщине зафиксировали три пожара. Пожаров из-за обстрелов не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, пострадавший;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 20 декабря возник пожар на ул. Врубеля в Новобаварском районе. Загорелся частный дом".