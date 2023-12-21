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На пожаре в Харькове спасли мужчину

Происшествия 08:15   21.12.2023
Оксана Горун
На пожаре в Харькове спасли мужчину

В Харькове вечером 20 декабря возник пожар на ул. Врубеля в Новобаварском районе. Загорелся частный дом.

«В 18:53 возник пожар в частном доме по ул. Врубеля в Новобаварском районе Харькова. К моменту прибытия спасателей 7-й Государственной пожарно-спасательной части огонь распространился на площадь только двух квадратных метров. Горел диван и домашние принадлежности», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, в очаге пожара находился 66-летний хозяин дома. Он надышался дыма.

пожар в Харькове 20.12.2023

«Его немедленно вынесли наружу, спасая жизнь. Пожар был потушен в 19:47. Пострадавший от госпитализации отказался. Причиной возникновения возгорания стала неосторожность мужчины во время курения», — проинформировали в ГСЧС.

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В целом за сутки на Харьковщине зафиксировали три пожара. Пожаров из-за обстрелов не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 20 декабря возник пожар на ул. Врубеля в Новобаварском районе. Загорелся частный дом".