Ночной пожар в Харькове: спасали мужчину
Ночью в Харькове случился пожар в 16-этажке. Горел мусор в подвале. Там обнаружили 52-летнего мужчину.
«В 01:26 спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на пожар, который произошел в подвале жилой 16-этажки. Там горел мусор на площади 20 кв. м. В задымленном помещении они нашли 52-летнего мужчину и вынесли его на свежий воздух», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, мужчина получил легкое отравление угарным газом, но ехать в больницу отказался.
«Также пожарные помогли выйти наружу пятнадцати жителям нижних этажей, которые пострадали от дыма. Причиной пожара стала собственная неосторожность спасенного во время курения. Огонь ликвидирован в 02:50», — дополнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мужчина, пожары, спасали, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Харькове случился пожар в 16-этажке. Горел мусор в подвале. Там обнаружили 52-летнего мужчину".