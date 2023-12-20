Ночной пожар в Харькове: спасали мужчину

Ночью в Харькове случился пожар в 16-этажке. Горел мусор в подвале. Там обнаружили 52-летнего мужчину.

«В 01:26 спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на пожар, который произошел в подвале жилой 16-этажки. Там горел мусор на площади 20 кв. м. В задымленном помещении они нашли 52-летнего мужчину и вынесли его на свежий воздух», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, мужчина получил легкое отравление угарным газом, но ехать в больницу отказался.

«Также пожарные помогли выйти наружу пятнадцати жителям нижних этажей, которые пострадали от дыма. Причиной пожара стала собственная неосторожность спасенного во время курения. Огонь ликвидирован в 02:50», — дополнили спасатели.