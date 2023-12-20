Live
  • Ср 20.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.32
  • EUR 40.92

Главные новости Харькова 20.12: ночной прилет в жилом районе, сводка Генштаба

Происшествия 07:46   20.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 20.12: ночной прилет в жилом районе, сводка Генштаба Фото: Вадим Беликов

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:46

Три атаки и авиаудар на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ. Также по Синьковке пришелся российский авиаудар.

07:16

Терехов сообщил об ударе по депо в Харькове

«Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект», — проинформировал утром 20 декабря мэр Харькова Игорь Терехов.

07:07

Ночью в Харькове прогремели два взрыва

Ночью в Харькове гремели взрывы. Следом за первым прозвучала воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что враг наносит удары по городу.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил два «прилета» возле жилых домов в одном из наиболее пострадавших районов города.

Мониторинговые telegram-каналы также предупреждали о ракетной опасности в Чугуеве. По состоянию на 7:00 утра 20 декабря мэр Чугуева и начальник ХОВА не подтвердили эту информацию.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 20.12: ночной прилет в жилом районе, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 20.12: ночной прилет в жилом районе, сводка Генштаба
20.12.2023, 07:46
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
20.12.2023, 07:11
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о двух «прилетах» возле жилых домов
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о двух «прилетах» возле жилых домов
20.12.2023, 01:42
В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
20.12.2023, 01:06
Три атаки и авиаудар на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ
Три атаки и авиаудар на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ
20.12.2023, 07:33
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС
20.12.2023, 07:54

Новости по теме:

01:42
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о двух «прилетах» возле жилых домов
01:21
Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона
01:06
В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
03:15
Ракетная атака на Харьков: оккупанты нанесли не менее 5 ударов — Синегубов
01:08
По меньшей мере семь ударов по Чугуевщине. Синегубов сообщил, есть ли раненые

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 20.12: ночной прилет в жилом районе, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 07:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".