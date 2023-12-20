Главные новости Харькова 20.12: ночной прилет в жилом районе, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:46

Три атаки и авиаудар на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ. Также по Синьковке пришелся российский авиаудар.

07:16

Терехов сообщил об ударе по депо в Харькове

«Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект», — проинформировал утром 20 декабря мэр Харькова Игорь Терехов.

07:07

Ночью в Харькове прогремели два взрыва

Ночью в Харькове гремели взрывы. Следом за первым прозвучала воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что враг наносит удары по городу.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил два «прилета» возле жилых домов в одном из наиболее пострадавших районов города.

Мониторинговые telegram-каналы также предупреждали о ракетной опасности в Чугуеве. По состоянию на 7:00 утра 20 декабря мэр Чугуева и начальник ХОВА не подтвердили эту информацию.